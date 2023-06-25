إصابة شخص في انقلاب موتوسيكل بالشرقية

أصيب شخص جراء انقلاب موتوسيكل أمام ميزانية حانوت بمركز كفر صقر في الشرقية، وجرى نقله إلى مستشفى كفر صقر المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم له.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي، باستقباله شخص مصاب في حادث انقلاب موتوسيكل كان يستقله بمفرده، وسقط من أعلاه ليصاب بإصابات مختلفة ومتفرقة بالجسد.

نقل المصاب إلى المستشفى

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، واتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة، فيما جرى الاتصال بهيئة الإسعاف فرع الشرقية، التي دفعت بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصاب إلى المستشفى.

ورفعت الجهات المعنية آثار الحادث من على الطريق، وجرى تسيير حركة المرور أمام المارة.

إصابة شخصين في تصادم سيارة ملاكي وتوكتوك

وفي سياق متصل، أصيب شخصان في حادث تصادم سيارة ملاكي مع مركبة توكتوك بفاقوس أمام كفر العدوي بالشرقية، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى فاقوس المركزي، وتقديم الإسعافات الأولية لهما والعلاج اللازم، فيما تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة.