إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم بأطفيح

أصيب 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، في حادث تصادم بدائرة القسم، ونقل المصابين إلى مستشفى أطفيح لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

البداية.. بلاغ

تلقى اللواء أحمد الوتيدي، مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أطفيح، يفيد بتلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين أعلى الصحراوي الشرقي بدائرة القسم.

إصابة 9 أشخاص

على الفور انتقل المقدم مصطفى المهدي، رئيس مباحث أطفيح، إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبيّن أنّه أثناء سير سيارة ربع نقل ومحملة بـ8 عمال قادمة من القاهرة اتجاه الصعيد، اصطدمت بفاصل خرساني، ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيد قائدها ونتج عن الحادث إصابة 9 أشخاص بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى نقلهم إلى مستشفى أطفيح لتلقي العلاج، ورفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.

وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء أحمد خلف، نائب مدير المباحث، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.