ضبط سائق تسبب في مصرع اثنين وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بحدائق أكتوبر

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 10 آخرين في حادث تصادم في حدائق أكتوبر، وتمّ نقل الجثامين والمصابين إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ بوقوع حادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث إخطارًا من المقدم فريد معاذ رئيس مباحث حدائق أكتوبر يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين ومتوفين.

وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة المقدم فريد معاذ والقوة المرافقة له بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أثناء سير ميكروباص قيادة سائق، 60 سنة، اتجاه ميدان الرماية اصطدمت به من الجانب الأيمن سيارة ملاكي يقودها محاسب، 30 سنة، مما تسبب في انقلابها ومصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، تمّ نقل الجثامين والمصابين إلى مستشفى الهرم، وتمّ التحفظ على السيارتين، وتمّ رفع آثار الحادث وتسير حركة المرور.