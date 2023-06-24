إصابة شخص في حادث سير على طريق «مصر - الإسماعيلية»

أصيب شخص، اليوم، في حادث سير على طريق «مصر - إسماعيلية» بنطاق محافظة الشرقية، وتم نقله إلى المركز الطبي العالمي لتقديم الرعاية الطبية، وتحرر المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

إصابة شخص في حادث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة باستلامها بلاغ من المواطنين بوقوع حادث سير على طريق «مصر - إسماعيلية»، اسفر عن إصابة شخص واحد، وجرى نقله للمستشفى.

وانتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومعاينته، فيما تم الاتصال بهيئة الاسعاف فرع الشرقية، والتي دفعت بسيارة لنقل المصاب إلى المركز الطبي العالمي، وجرى تقديم الإسعافات الأولية له.

تحرير محضر بالواقعة

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيقات المختصة لمباشرة الواقعة والتي أمرت بجمع التحريات، وقامت الأجهزة المختصة برفع آثار الحادث من الطريق، وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة.