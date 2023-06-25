تكثيف حملات النظافة بشوارع وميادين الإسكندرية استعدادا لعيد الأضحى

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لجميع الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر وإدارة الرقابة والرصد البيئي برفع درجة الاستعداد والطوارئ استعداداً لاستقبال عيد الأضحى وتكثيف أعمال النظافة خلال أيام التشريق لرفع كافة مخلفات الذبح وتطهير الشوارع علي مدار الساعة.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد مع رؤساء الأحياء وبالتنسيق مع شركة نهضة مصر أعمال رفع القمامة من الشوارع، وتطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها.

رفع كفاءة ميادين الإسكندرية لاستقبال الزوار

وبحسب بيان محافظة الإسكندرية، اليوم، فإن الشركة كثفت الأعمال بجميع شوارع المحافظة لرفع الكفاءة بها والعمل بكافة الميادين والمزارات استعداداً لاستقبال أهالي الإسكندرية وزوارها خلال فترة عيد الأضحى 2023، فضلا عن زيادة عدد النقلات الخاصة برفع المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام.

حملات النظافة والتطهير في أحياء الإسكندرية

كما كثفت الأحياء حملات النظافة والتطهير على مدار اليوم للحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وحرصا على الصحة العامة للمواطنين كي تكون جاهزة لاستقبال الزوار حيث يزداد الإقبال على الإسكندرية خلال فترة عيد الأضحى.