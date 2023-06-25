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«مدبولي» يتفقد العيادات المجهزة لتقديم الخدمة الطبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة

كتب:

أحمد أبوضيف
05:13 م | الأحد 25 يونيو 2023
رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الوزراء

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وعدد من قيادات وزراة الصحة، السيارات والعيادات المجهزة لتقديم الخدمة الطبية ضمن مبادرة 100 يوم صحة، والمقرر أن تشمل 27 محافظة تقوم من خلالها بتقديم الخدمة الطبية الشاملة لكافة المواطنين.

وقام مدبولي خلال تفقده الجولة بمتابعة الخدمات الطبية المقدمة داخل السيارات المجهزة، والتأكد من جاهزيتها.

ودشن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، منذ قليل، بحضور وزير الصحة، حملة 100 يوم صحة.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.