وزير الشؤون الإسلامية السعودي: الجميع يتسابقون لخدمة ضيوف الرحمن

قام وزير الشؤون الإسلامية في المملكة العربية السعودية، الشيخ عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بزيارة حجاج بيت الله الحرام ضمن برنامج «ضيوف خادم الحرمين الشريفين» للحج والعمرة والزيارة، اليوم الأحد، بهدف الاطمئنان علي تقديم الخدمات اللازمة لضيوف الرحمن.

مؤتمر صحفي لتسليط الضوء على التسهيلات المقدمة للحجاج

وعقد وزير الشؤون الإسلامية مؤتمراً صحفياً بهدف تسليط الضوء على التسهيلات المقدمة لضيوف البرنامج من حجاج بيت الله الحرام، منذ مغادرتهم بلادهم حتى وصولهم لأداء مناسك الحج، وحتى عودتهم إلى بلادهم، بالإضافة إلى الجهود والبرامج خلال موسم الحج لهذا العام.

خدمة حجاج بيت الله الحرام

افتتح وزير الشؤون الإسلامية المؤتمر الصحفي بقوله إن الوزارات تعمل لخدمة الإسلام والمسلمين، وتعمل لخدمة حجاج بيت الله الحرام والزوار، مشيراً إلى أن الجميع يتسابق لخدمة ضيوف الرحمن، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وأن الجميع يحصل على أعظم دعم ومتابعة من قبل خادم الحرمين.

وأضاف وزير الشؤون الإسلامية أن المسؤولين جميعاً وأبناء الشعب السعودي جميعاً يساهمون في بناء المشاريع التي تخدم الإسلام والمسلمين في هذه الدولة، وتحقق للمسلمين الرفاهية، والوصول إلى أداء ركن من أعظم أركان الإسلام بيسر وسهوله، ويدفع فيها مئات المليارات من الأموال على مدار العام.

وأشار إلى أن الوزارات الموجود في المملكة العربية السعودية تخدم المسلمين في أنحاء العالم، وأن وزارة الشؤون الإسلامية للقيام بأعمال الحج لعام 1444 تشرف علي تهيئة وتجهيز مساجدها ومناطقها لاستقبال ضيوف الرحمن.