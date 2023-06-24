حددت وزارة الحج والعمرة السعودية، أسعار باقات حجاج الداخل 2023 في السعودية، وطرحت 4 باقات بدأت من 3.465 ريال للباقة الأدنى، و11.435 ريال للأعلى.

وفي التفاصيل بشأن أسعار باقات حجاج الداخل 2023 في المملكة العربية السعودية، أوضحت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن أسعار الباقات غير شاملة ضريبة القيمة المضافة، أو سعر النقل بريًا أو جويًا إلى مكة المكرمة.

أسعار باقات حجاج الداخل 2023 في السعودية

وجاءت أسعار باقات حجاج الداخل 2023 في السعودية، كالتالي:

- سعر الباقة الأولى‏ 3.465 ريال.

‏- نطاق اقتصادي - سعر الباقة الثانية 7.037 ريال

- ‏مخيمات الضيافة. - سعر الباقة الثالثة 9.214 ريال.

‏- مخيمات تم تطويرها لتقدم خدمة راقية - سعر الباقة الرابعة 11.435 ريال.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية، قد أتاحت التقديم على أداء فريضة الحج لهذا العام للحجاج من داخل المملكة، عبر موقعها الإلكتروني وتطبيق «نسك».

ضوابط الحج للمقيمين

وأوضحت الوزارة أن أهم ضوابط التقديم وجود هوية وطنية للمواطنين، أو هوية مقيم للمقيمين في المملكة سارية الصلاحية إلى نهاية شهر ذي الحجة 1444هــ، على أقل تقدير، للراغبين في تأدية مناسك الحج.

ونوهت إلى أن الحد الأدنى للتسجيل لأداء الحج لهذا العام هو 12 عامًا مع أولوية التسجيل لمن لم يسبق لهم الحج، وفي حال توفر أماكن شاغرة سيجرى تضمين من سبق لهم الحج، ويستثنى من شرط الأولوية المحرم للمرأة.