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«الفطرة السليمة».. مقطع مرئي جديد يطلقه مرصد الأزهر

كتب:

إسراء سليمان
05:52 م | الأحد 25 يونيو 2023
مرصد الأزهر

مرصد الأزهر

أطلق مرصد الأزهر لمكافحة التطرف مقطعًا مرئيًّا جديدًا باللغة الإنجليزية (ومترجم إلى اللغة العربية) بعنوان «الفطرة السليمة»؛ بهدف إبراز أهمية التنوع في تحقيق التكامل بين مفردات الحياة ومكوناتها المختلفة، وأهمية كل مكون بالنسبة للآخر.

الإنتاج الجديد لمرصد الأزهر

وأوضح المرصد في المقطع الجديد الصادر بعنوان…proud nature ! أن الله خلق الأشياء على اختلافها وأشكالها لغاية سامية هي التكامل الذي يكفل الاستمرار، فخلق الإنسان ذكرًا وأنثى ليتكامل النوعان ويتعاونا في بناء المجتمع ونشر الخير في الأرض، وكذلك خلق النباتات ذكرًا وأنثى لتتزاوج أزهارها وتنتج بذورًا جديدة للحفاظ على استمرارية الحياة، لتتجلى بذلك الحكمة والعدل والتوازن في خلق الله، ويتأكد أن كل شيء في الكون له دور محدد في الحياة.

يأتي الإنتاج الجديد لمرصد الأزهر ردًا على التوجه العالمي الحالي المؤيد للشذوذ الجنسي والداعم لأفراده، حتى ظهر أثره في العديد من المناهج الدراسية ببعض الدول، وفي دعوات السياسيين وأصحاب الرأي المشجعة لهذا الفكر المنحرف الذي يخالف الفطرة الإنسانية السوية، وهو ما يعده المرصدُ نذيرَ شؤم على العالم أجمع بالنظر إلى المآلات الدينية والاجتماعية والصحية المترتبة عليه.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.