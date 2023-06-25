إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم بالبدرشين

اصيب 10 أشخاص في حادث تصادم، أعلى الطريق الأوسطي اتجاه حلوان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث يفيد فيه تلقيه بلاغا من عمليات النجدة بوجود حادث تصادم ومصابين أعلى الطريق الأوسطي اتجاه حلوان ، على الفور أمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث المقدم محمد طبلية رئيس مباحث البدرشين بالتوجه سريعا إلى مكان الحادث.

تصادم سيارة ملاكي بميكروباص رحلات

وبالانتقال والفحص تبين تصادم سيارة ملاكي بميكروباص رحلات يقل 14 شخصا نتج عن الحادث إصابة 10 أشخاص بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البدرشين لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.