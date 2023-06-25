إصابة 14 شخصا في حادث تصادم سيارتين بطريق «الغردقة - رأس غارب»

أصيب اليوم الأحد 14 شخصًا بإصابات متفرقة في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل تريلا بطريق «الغردقة_رأس غارب»، وجرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

حادث طريق الغردقة رأس غارب

تلقى اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة مع أخرى نقل تريلا بالقرب من جبل الزيت عند الكيلو 95 طريق «الغردقة _رأس غارب وعلى الفور تم إخطار مرفق إسعاف البحر الأحمر، وتم الدفع بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث.

إصابة 14 شخصا في حادث بطريق الغردقة رأس غارب

وتبين إصابة 14 شخصًا جرى نقلهم إلى مستشفى رأس غارب المركزي لتلقي العلاج اللازم تباينت الإصابات بين خطيرة وخفيفة ومتوسطة، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت محافظة البحر الأحمر شهدت أمس 3 حوادث بطرق مرسي علم جنوب المحافظة أسفرت عن مصرع شخصان وإصابة 4 آخرين وتم نقلهم إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.