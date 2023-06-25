رجل يكشف سبب تراجعه عن ركوب الغواصة تيتان في اللحظة الأخيرة

نشر مستخدم لموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» تجربة داخل الغواصة «تيتان» قلب أيام قليلة من غرقها بالقرب من موقع حطام السفينة تيتانيك، في قاع المحيط الأطلسي، حيث التقى صاحب الفيديو، ويدعى كوهلر أمثر، مع قائد الغواصة، راش ستوكتون، الذي كشف عن مشكلات تقنية في الغواصة، التي كانت تستعد لرحلتها الأخيرة.

13 مليون مشترك على قناة كوهلر

وبث كوهلر الفيديو، ومدته 30 دقيقة تقريباً على قناة (DALLMYD) بموقع «يوتيوب»، وتحظى القناة بمتابعة أكثر من 13 مليون مشترك، وعادة ما ينشر مقاطع فيديو لنفسه أثناء البحث عن أشياء مفقودة خلال ممارسة رياضة الغوص.

الغواصة تيتان

وكشف الفيديو الأخير رحلة «كوهلر» إلى سانت جونز في «نيوفاوندلاند» بكندا، قبل أن ينضم إلى الغواصة تيتان، في رحلتها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك، إلا أنه تم إلغاء الرحلة بسبب اكتشاف مشكلات فنية بالغواصة، قبل رحلتها الخامسة والأخيرة، التي انطلقت يوم الأحد الماضي 18 يونيو الجاري، والتي انتهت بكارثة مأساوية، أودت بحياة 5 أشخاص كانوا على متنها، نتيجة تعرض الغواصة لانفجار داخلي.

إلغاء عملية الغوص

وأظهر الفيديو إنزال الغواصة إلى المحيط، في الوقت الذي قرر رئيس الشركة، راش ستوكتون، إلغاء عملية الغوص، بسبب مشكلات واجهت شركة «أوشن جيت»، فيما ذكر راش خلال استجواب مع طاقم الغواصة حول غرفة التحكم والتي يطلق عليها «أدمغة» الغواصة.

سبب إلغاء الرحلة

فيما قال «كوهلر» في الفيديو له قبل أيام: «ألغيت رحلتي بسبب مشاكل موجودة في التحكم، وهذه من أهم الأشياء بالمساواة مع أجهزة دعم الحياة على الغواصة، وكان هناك اثنين من كبسولات التحكم لا تعمل، وأنا لا أعرف أن هذه المشكلة كانت السبب في انهيار الغواصة أم لا».