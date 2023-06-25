«dmc» تبرز آراء أهالي المنوفية عن ثورة 30 يونيو: مصر كانت رايحة في مكان مظلم

عرضت قناة «dmc»، مقطع فيديو، أبرزت فيه آراء أهالي محافظة المنوفية عن ثورة 30 يونيو، بمناسبة مرور 10 أعوام على اندلاعها، عندما خرج الشعب المصري للشوارع ضد تنظيم الإخوان الإرهابي.

العبور الثاني لمصر

وقال مواطن: «بعد ثورة 30 يونيو، مصر عادت إليها هويتها مرة أخرى، وأنا أسميها العبور الثاني لمصر، فهي تشبه عبور أكتوبر 1973».

وأضاف آخر: «مصر كانت رايحة في مكان مظلم، والحمد لله إنها رجعت لأهلها تاني، بفضل ربنا سبحانه وتعالى وثورة 30 يونيو.. ما حدث أثر على حياتي شخصيا بشكل كبير، كان لديّ بنات في مراحل مختلفة من التعليم، كنت أخاف عليهن من الذهاب إلى المدارس والجامعات».

وواصل: «بعد 10 سنوات من الثورة، أصبح لدى الدولة مؤسسات وبنية تحتية، الكهرباء كانت ضيفا عزيزا علينا، ولكن بعد الثورة أصبحت مقيمة معنا دوما.. لم تعد ضيفا».

عاد الأمن والاستقرار بعد 30 يونيو

وقال مواطن آخر: «بعد 30 يونيو، عاد الأمن والاستقرار، وعادت مصر إلينا مرة أخرى»، وأكدت إحدى المواطنات، أنه في فترة حكم تنظيم الإخوان الإرهابي لم تكن السلع متوفرة في الأسواق.