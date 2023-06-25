«إنجازات 30 يونيو» تتصدر عدد مجلة الرقابة النووية والإشعاعية

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنه تزامنًا مع الاحتفالات بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، إطلاق العدد الثالث من مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية (يونيو 2023 ) حول التنمية المستدامة، وذلك بمشاركة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة.

ابرز ما تم تحقيقه من إنجازات تنفيذًا لرؤية مصر 2030

وأشارت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، إلى أن إطلاق العدد الثالث من مجلتها حول «التنمية المستدامة» أبرز ما تم تحقيقه من إنجازات تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وذلك بأقلام نخبة من المتخصصين التنفيذين والمشاركة المتميزة لكلٍ من الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط السابق، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة «الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية»، بالإضافة إلى الدكتور سامي شعبان رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية،

توعية العاملين بالمجالين النووي والإشعاعي

وذكرت أن العدد تضمن جانبًا حواريًا داخل شركة بترول بلاعيم والحوار مع المهندس خالد موافي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة حول استخدام المصادر المشعة داخل عمليات الشركة وذلك حرصًا من الهيئة على قياس رضا أصحاب المصلحة، وقد شمل العدد أيضًا مقالًا فريدًا حول ثقافة الأمان بقلم الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز بهيئة الرقابة النووية و الإشعاعية وذلك في ظل اهتمام الهيئة بتوعية العاملين بالمجالين النووي والإشعاعي بأهميتها وكذلك تقييمها.