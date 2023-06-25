خبير: مصر ضاعفت اقتصادها أكثر من 4 مرات بعد ثورة 30 يونيو

كشف الدكتور يسري الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، أبرز إنجازات الدولة منذ ثورة 30 يونيو، قائلا إنه في ظل التحديات ضاعفت مصر اقتصادها أكثر من 3.5 إلى 4 مرات، وربما الموازنات التقديرية والدولة تحدث وتتحدث عن حجم ما أنجز اقتصاديًا لولا تدخل الظروف القهرية التي واجهت العالم كله ممثلة في جائحة كورونا أو الأزمة الروسية الأوكرانية وتحديات التغيرات المناخية.

إصلاحات هيكلية واقتصادية قوية

وأضاف «الشرقاوي»، خلال مكالمة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن القطاع الخاص ومنظمات الأعمال وخبراء الاقتصاد رأت أن ما فعلته مصر من إصلاحات هيكلية واقتصادية كان قويا للغاية لحمايتها تحت هذه الظروف وحتى هذه اللحظة، متصورا أن الحفاظ على الاحتياطي النقدي وبناء احتياطي نقدي جرى اللجوء إليه في الأزمات جاء من تضاعف الاقتصاد المصري الجيد.

إعادة قدرة الدولة على الصمود

وذكر المحاور التي جرى العمل عليها في البنية التحتية المصرية لإعادة قدرة الدولة على الصمود، فيما يتعلق ببناء 40 كيلومترًا من الطرق، وأكثر من 20 ألف كيلومتر على إعادة تأهيل لمجموعة طرق أخرى، إضافة للطاقة التي أثرت الآن على نحو إيجابي سواء على مستوى المشروعات الخدمية أو الصناعية، ومضاعفة أرقام التصدير.