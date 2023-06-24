جمال الكشكي: استلهمنا روح ثورة 30 يونيو في جلسات الحوار الوطني

قال الكاتب جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ القدرة على إدارة الاختلاف بالجلسات تعني نجاح فكرة الحوار الوطني نفسه كمبادرة، مضيفا: «نتحدث عن مبادرة وحوار ليس له مثيل من قبل.. ومنذ ثورة 30 يونيو العظيمة لم نشهد هذا التجمع».

الكشكي: الجلسات شهدت مشاركة التيارات الوطنية كافة

وأضاف «الكشكي» خلال استضافته في فقرة خاصة عن «الحوار الوطني» على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّه جرى استعادة واستلهام تجمع ثورة 30 يونيو في الحوار الوطني، الذي لم يستبعد أية فئات إلا من شارك أو حرض على العنف، وضم التيارات الوطنية كافة.

اختلاف وتنوع أثرى جلسات الحوار الوطني

وأوضح أنَّ الاختلاف الذي اتسمت به جلسات الحوار الوطني على مدار جلسات الأسابيع الماضية، كان لافتا للانتباه، والتي تجاوزت حتى الآن 48 جلسة جرى خلالها عرض ومناقشة 60 قضية، بحضور نحو 270 وسيلة إعلامية للتغطية، ومشاركة 15 سفيرا، ممثلين من مختلف دول العالم، وأعلى نسبة تمثيل ومشاركة كانت لمحافظات القاهرة والقليوبية والإسكندرية.