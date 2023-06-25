وفاة الفنان العراقي رضا طارش بعد وعكة صحية شديدة

نعت نقابة الفنانين العراقيين، الفنان رضا طارش، الذي وافته المنية، عصر اليوم، عن عمر ناهز 55 عامًا، بعد وعكة صحية شديدة، آلمت به مؤخرًا.

وقالت النقابة في بيانٍ رسمي: «ببالغ الحزن والأسى، تنعي نقابة الفنانين العراقيين، الفنان رضا طارش، والذي وافته المنية هذا اليوم سائلين المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه وزملائه الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون».

من هو الفنان رضا طارش

رضا طارش، ممثل عراقي، شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام السينمائية، والمسلسلات التليفزيونية، ومنها: «مسلسل غرامي شرطي وحرامي عام 2018، ومسلسل باكو بغداد عام 2019».

وكان الفنان العراقي، علي فرحان، قد كشف عن أخر ظهور للفنان رضا طارش، قبل وفاته بـ4 أيام، حيث كان في زيارة له داخل المستشفى، حيث كانت تراجعت حالته الصحية بشكلٍ كبير.

وعلق عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «زيارة إلى الفنان رضا طارش في مستشفى الديوانية التعليمي برفقة مدير قناة utv الفضائية الأستاذ إدور، وأستاذ هشام، وبتوجيه من صاحب المواقف النبيله الأخ والصديق الشيخ سرمد الخنجر بارك الله بجهوده الكبيرة بدعم شريحة الفنانين ونجوم العراق ومبدعيه.. دعائكم للفنان رضا طارش».