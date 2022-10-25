جورج وسوف: مريت بأكثر من وعكة صحية.. وسعيد بمحبة الجمهور ليا

تحدث الفنان جورج وسوف عن صحته، وذلك خلال لقائه مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر فضائية «dmc»، مشيرًا إلى أنه مر بأكثر من وعكة صحية، قائلًا: «مريت بأكثر من وعكة صحية وعديت منها الحمد لله».

يستيقظ مبكرًا ويشاهد الأخبار

وكشف جورج وسوف تفاصيل يومه، لافتًا إلى أنه يستيقظ مبكرًا لمشاهدة التليفزيون ويستمع لأخبار العالم، مشيرًا إلى أنه لديه من يتابع وسائل التواصل الاجتماعي ويخبره عما يحدث فيها.

وأشار «وسوف» إلى أنه يتابع ما وصل إليه الغناء، مشددًا على ضرورة غنائه للأجيال الجديدة: «شايف الغناء وصل لفين أما اتجاهاته فين ربنا اللي يعلم، أنا مش ضد اللي بيصير من أغاني الشباب الجداد، بالعكس أنا معاهم وبحاول أعاصر الشباب وأغني لهم، وده واجب لأن لو معاصرناش الجيل ده تبقى مصيبة».

«وسوف»: حرام عليا لو متصورتش مع الجمهور

وأكد جورج وسوف سعادته بالجولات الفنية التي يقوم بها، ووجوده الدائم في الطائرات منتقلًا من بلد لبلد، مؤكدًا أنه لولا سعادته بهذه الجولات لما وقع عقود الحفلات مع منظميها.

وأبدى سعاته بمحبة الجمهور له، مؤكدًا فرحته برؤيته الجمهور أمام المطار وهم يحملون صورته، ويرحبون به ويغنون أغانيه، ومن يحضرون حفلاته ويطلبون التصوير معه، مشددًا على حرصه التقاط الصور مع جمهوره مهما طالت ساعات وقوفه ومهما تعرض للتعب والإرهاق، مؤكدًا أن هذا هو حق جمهوره عليه، معتبرًا أنه حال عدم تصويره معهم «حرام عليه» نظرًا لسفرهم من بلاد أخرى لحضور حفلاته.