تجربة غواص ألماني زار حطام السفينة «تيتانيك» قبل 7 سنوات وخرج حيا

احتلت الغواصة «تيتان» اهتمام العالم خلال الفترة الأخيرة، بعدما انتهت رحلتها إلى موقع حطام السفينة تيتانيك، على عمق حوالي 4 آلاف متر في قاع المحيط الأطلسي، بمأساة كارثية، راح ضحيتها 5 أشخاص كانوا على متنها، رغم أن الرحلة الأخيرة للغواصة «تيتان» سبقتها رحلات أخرى، نستعرض في التقرير التالي بعضاً من التفاصيل حول تلك الرحلات السابقة.

رحلة ألماني لرؤية حطام «تيتانيك»

في عام 2016، دفع غواص ألماني، يسمى آرثر لوبل، مبلغ وصل إلى 110 آلاف دولار، من أجل النزول إلى قاع المحيط الأطلسي، والغوص قريباً من حطام السفينة الشهيرة «تيتانيك»، وكان الغواص الألماني يبلغ من العمر، في ذلك الوقت، 61 عاماً، وكانت لديه رغبة كبيرة في رؤية الحطام، ونزل بالفعل على الرغم من التحذيرات الخطيرة التي تلقاها من القيام بتلك التجربة.

صعوبة كبيرة وفرصة نادرة

وذكر موقع «وين نيوز»، في تقرير له، أن الغواص الألماني قام برحلته المثيرة إلى موقع حطام السفينة تيتانيك قبل 7 سنوات، ونقل التقرير عن آرثر لوبل قوله: «تواجه فرق الإنقاذ صعوبات كبيرة في تحديد موقع حطام تيتانيك، وذلك بسبب عدم وجود إشارة محددة لمكانه، وقد أدى ذلك إلى تعرض البحث لتأخير كبير، ومع ذلك، يصر العديد من الأشخاص على تحقيق هذه المهمة المثيرة للجدل، ويعتبرونها فرصة نادرة لرؤية حطام تيتانيك، والتعرف على تاريخها وقصتها المأساوية».

وأطفئت الأنوار خلال رحلة الغواصة، بعد هبوط وصعود لمدة ساعتين ونصف، وتأخر الغوص عدة مرات، بسبب مشكلات في البطارية، وموازنة الأوزان، وظلت الرحلة من 5 إلى 10 ساعات.

مغامرة خطيرة لمشاهدة حطام تيتانيك

وكشف الغواص الألماني أن الرحلة نزل فيها عدد من الأشخاص، وشاهدوا جميعاً حطام السفينة تيتانيك بشكل واضح، لافتاً إلى أن بعض الأشخاص لم يستطيعوا النزول للسفينة بسبب الأرصاد الجوية، التي تغيرت كثيراً، مبيناً أنه يجب أخذ الحذر عند النزول إلى هذه الرحلة، التي تعتبر مغامرة كبيرة.

وأضاف الغواص الألماني في حديثه: «يجب أن يكون المرء مجنونًا بعض الشيء للقيام بهذا النوع من الأشياء، والنزول عبر هذا الأمر يعد نوعاً من أنواع الانتحار»، على حد وصفه.