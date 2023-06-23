عاجل.. مفاجأة صادمة عن نهاية الغواصة «تيتان» يكشفها مخرج فيلم تيتانيك

كشف المخرج السينمائي جيمس كاميرون، مخرج فيلم «تيتانيك»، عن مفاجأة عن الغواصة المفقودة «تيتان»، والتي انفجرت في المحيط الأطلسي، بالقرب من المكان الذي يقبع فيه حطام السفينة «تيتانيك».

وقال «كاميرون»، الحائز على جائزة الأوسكار عام 1997، إنه تلقى معلومات بعد اختفاء الغواصة «تيتان» بنحو 24 ساعة، بأنّها انفجرت داخليًا بعدما فقدت الاتصال مع السفينة التي تدعمها على السطح، بحسب ما نشرته «إنديبندنت» البريطانية.

وأضاف مخرج فيلم «تيتانيك»، أنّه تلقى تأكيدًا بحدوث انفجار شديد في غضون ساعة من انقطاع الاتصال بالغواصة المفقودة، مشيرا إلى أنّه شعر خلال الأيام الماضية، أنّ ما يحدث «تمثيلية طويلة وكابوسية».

ميكروفونات سرية تحت الماء

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال»، ذكرت أنّ ميكروفونات سرية تحت الماء للبحرية الأمريكية، اكتشفت انفجار الغواصة تيتان قبل عدة أيام، وبحسب الصحيفة، أكد مسؤول دفاعي أمريكي أنّ البحرية استخدمت نظام كشفٍ صوتي «سري» للبحث عن أي علامة على وجود غواصة بعد وقتٍ قصير من الإبلاغ عن فقدان الاتصال بها يوم الأحد الماضي.

انفجار الغواصة تيتان

يشار إلى أنّ خفر السواحل الأمريكي أعلن العثور على بقايا الغواصة «تيتان» على عمق 3810 أمتار بعد حدوث انفجار كارثي داخلها، ما تسبب في مصرع المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة OceanGate Expeditions ستوكتون راش، والملياردير البريطاني هاميش هاردينج، والغواص الفرنسي الشهير بول هنري نارجوليت، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داود، وابنه سليمان البالغ من العمر 19 عامًا.