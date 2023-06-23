من هم ركاب الغواصة تيتان المفقودين قرب موقع حطام سفينة تيتانيك؟

تُسابق فرق البحث الزمن منذ يوم الأحد الماضي من أجل العثور علي الغواصة المفقودة، إلا أن الاهتمامت تتزايد حول هوية الضحايا ومن هم ركاب الغواصة تيتان الذين لفتوا أنظار العالم إليهم.

وأكد خفر السواحل الأمريكي أنه من الصعب استعادة جثامين طاقم الغواصة الغارقة لكن سيتم مواصلة العمل على ذلك.

وتستعرض «الوطن» الإجابة عن سؤال من هم ركاب الغواصة تيتان الذين لقوا حتفهم بسبب انفجار داخلي في الغواصة.

من هم ركاب الغواصة تيتان؟

يتألف ركاب الغواصة تيتان المفقودة من خمسة أشخاص، وهم مؤسس الشركة التي تدير الغواصة، ورجل أعمال ومستكشف بريطاني، وأب بريطاني وابنه المراهق من عائلة باكستانية بارزة، وخبير بحري فرنسي.

هاميش هاردينج

هاميش هاردينج هو رجل أعمال بريطاني ورئيس شركة أكشن للطيران، ويشغل أيضًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة «Action Aviation» التي تبيع الطائرات لشركات عالمية ورؤساء الدول والأشخاص في صناعات الترفيه والرياضة، وذلك وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت.

يعد هاردينج مليارديرا في صناعة الصحافة البريطانية، ولكن مجلة «فوربس» أشارت إلى عدم إدراجه في قائمتها لأغنى أغنياء العالم.

شاهزادا داود وابنه سليمان

شاهزادا داود وابنه سليمان داود كانا أيضًا على متن الغواصة المفقودة، حيث يبلغ شاهزادا البالغ من العمر 48 عامًا، منصب نائب رئيس شركة «داود هرقل»، وهي شركة استثمارية وقابضة مقرها في كراتشي، باكستان.

تتبع داود هرقل جزءًا من مجموعة داود، وهي شركة عائلية تعود إلى أكثر من قرن، وفقًا للسيرة الذاتية لشاهزادا على موقع معهد «SETI»، كما يشغل شاهزادا أيضًا منصب عضو في مجلس الإدارة، ويعد وريثًا لواحدة من أكبر الثروات العائلية في باكستان، وفقًا لصحيفة «نيويورك تايمز».

أما سليمان داود يبلغ من العمر 19 عامًا، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، ويتركز اهتمامه في الخيال العلمي، ويستمتع بحل «مكعبات روبيك» ولعب الكرة الطائرة.

المستكشف الفرنسي نارجوليه

بول هنري نارجوليه هو المستكشف الفرنسي الشهير المعروف باسم «أعظم مستكشفي تيتانيك»، وفقًا لموقع«أوشن جيت»، وقد قاد نارجوليه 6 رحلات استكشافية إلى موقع حطام السفينة، ويعرف بلقب «تيتانيك أعظم مستكشف».

كما يشغل نارجوليه منصب مدير الأبحاث تحت الماء في شركة «RMS Titanic» الأمريكية، التي تمتلك حقوق الإنقاذ للحطام وتدير معروضات تعرض القطع الأثرية المستخرجة من السفينة، ووفقًا للشركة، فقد زار معرضها حوالي 30 مليون شخص.

رئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت»

ستوكتون راش هو رئيس التنفيذي لشركة «أوشن جيت» التي تدير الرحلة الاستكشافية لتوثيق حطام سفينة تايتانيك، كان راش طيار رحلة الطيران المفقودة تيتان، وحين كان عمره 19 عامًا، أصبح أصغر شخص يحصل على تصنيف طيار نقل نفاث في معهد يونايتد إيرلاينز للتدريب على الطائرات.

حصل راش على درجة البكالوريوس في هندسة الطيران من جامعة برينستون في عام 1984 وحصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية بيركلي هاس للأعمال في عام 1989.

وفي عام 2009، أسس راش شركة «أوشن جيت» ويشرف على الاستراتيجيات المالية والهندسية للشركة، وفقًا لبيانات الشركة.