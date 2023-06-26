خدمة مرورية يقدمها موقع النيابة العامة خلال إجازة عيد الأضحى.. اعرفها

يقدم موقع النيابة العامة خدماته خلال إجازة عيد الأضحى «أون لاين»، للتيسير على المواطنين لمواصلة استخراج مستنداتهم الرسمية؛ ولذلك فإن العديد من المواطنين يمكنهم من استخراج شهادة براءة ذمة «شهادة مخالفات» سارية​​ والتي تستخدم في استخراج بدل فاقد لرخصة القيادة.

وتستعرض «الوطن» عبر تقريرها التالي، خدمات تقدمها موقع النيابة العامة عبر الإنترنت خلال إجازة العيد من بينها خدمة استخراج شهادة براءة ذمة.

خدمة مرورية مهمة يقدمها موقع النيابة العامة خلال إجازة العيد

يقدم موقع النيابة العامة العديد من الخدمات الإلكترونية خلال إجازة عيد الأضحى أون لاين والتي توفر على طالب تلك الخدمات الكثير من الوقت والجهد، فضلًا عن سهولة الحصول على الخدمة، من أي جهاز كمبيوتر، أو هاتف محمول بعدة ضغطات بسيطة، ودون مغادرة المنزل منها استخراج شهادة براءة ذمة التي تستخدم كمستند رسمي ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج أو تجديد رخصة قيادة.

بمجرد الدخول على موقع النيابة العامة الرسمي ستجد أيقونة «خدمات نيابة المرور» وهي خدمة الاستعلام عن المخالفات المسجلة على رخص التسيير بأنوعها ورخص القيادة والاطلاع على نماذج المخالفات المسجلة، بالضغط عليها سيظهر أمامك على خدمات عديدة من بينها: «خدمة الدفع عند الاستلام، وخدمة الدفع عن طريق بطاقات الائتمان وكروت ميزة الحكومية، وخدمة التظلم من قيم المخالفات، وخدمة متابعة حالة الطلبات، وخدمة إلغاء الطلبات الإلكترونية، وخدمة توصيل شهادة براءة الذمة».