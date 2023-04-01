«وأنت في بيتك».. طرق الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

يسعى العديد من قائدي السيارات أو الدراجات النارية، لمعرفة خطوات الاستعلام ومعرفة قيمة المخالفات المرورية لدفعها بشكل سريع حتى لا يتعرض لإيقاف أو سحب رخصة القيادة.

وتستعرض «الوطن» من خلال التقرير التالي، أسهل وأسرع الطرق التي يستطيع من خلالها قائد المركبة معرفة قيمة المخالفات المرورية والدفع «أون لاين».

- الدخول على رابط الكشف عن مخالفات المرور من هنا.

- الدخول على رابط الاستعلام عن قيمة المخالفة، سواء من خلال رقم السيارة أو الدراجة النارية من هنا.

موقع الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع النيابة العامة

يستطيع أي قائد سيارة أو دراجة نارية، الدخول على موقع النيابة العامة للاستعلام والكشف عن مخالفات المرور، من خلال الضغط على الرابط الإلكتروني.

خطوات الكشف عن مخالفات المرور إلكترونيا

من خلال إدخال رقم المركبة أو الدراجة النارية، يستطيع أي مواطن الكشف عن مخالفات المرور، وذلك من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة.

- الضغط على أيقونة «خدمات نيابات المرور».

- اختيار أيقونة «الاستعلام عن مخالفات المرور».

- قم باختيار نوع المركبة سواء كانت سيارة أو دراجة نارية.

- إدخال البيانات المطلوبة .

- اختيار أيقونة «إجمالي المخالفات».

- إدخال الرقم القومي بدقة، ثم إدخال رقم الهاتف المحمول.

- انتظار رسالة إلكترونية بقيمة المخالفات المرورية.

- طلب شهادة مخالفات.