هاني الناظر يزف بشرى لمرضى البهاق: له علاج بالصيدليات والأبحاث لا تتوقف

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، إن مرض البهاق له علاج، والعلم كل يوم يتغير، وهناك أبحاث علمية، وتقدم مستمر وعلاجات مستمرة، ومن ثم البهاق يُعالج، قولا واحدا، ويعود جلد المريض لطبيعته، كاشفا عن توافر علاجا جديدا للمرض في الصيدليات.

معرفة سبب البهاق

وأضاف «الناظر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة «DMC»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أنه لكي يتم معرفة العلاج، لا بد من معرفة سبب البهاق، وثبت علميا أن البهاق ناتج عن نشاط مرتفع في الجهاز المناعي، ومن ثم هو مرض مناعي.

وأشار إلى أن العلاجات الحديثة عبارة عن أدوية مناعية يحصل عليها المريض، لمنع الحرب بين الأجسام المضادة والخلايا الصبغية، وعند إيقاف هذه الحرب تبدأ الخلايا في النشاط وتتكون مجددا.

توفر العلاج في مصر

وأوضح أن هذا العلاج متوفر في مصر وفي الصيدليات، ويعود المريض في استعادة لونه الطبيعي، لافتا أن بعض مرضى البهاق قد يستغرق وقت علاجهم، ولم تستجب للعلاج سريعا مثل أي مرض آخر.