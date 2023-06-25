«التعليم» تنفي صعوبة «الكيمياء».. وأحمد موسى: الطلاب كلهم بيعيطوا (فيديو)

أكد شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أنّ بعض طلاب الثانوية العامة اشتكوا من صعوبة امتحان الكيمياء الذي عقد اليوم الأحد، فيما كان الامتحان مطابقا للمواصفات التي حددتها الوزارة.

زلطة: سيتم مراجعة الصياغة العلمية لأسئلة امتحان الكيمياء

أضاف «زلطة» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أنّه سيتم مراجعة الصياغة العلمية لأسئلة امتحان الكيمياء ليحصل كل طالب على حقه كاملا.

شكاوى صعوبة امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2022

وتابع متحدث التربية والتعليم، أنّه بمجرد ورود شكاوى عن صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2022، وجَّه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بتشكيل لجنة مكونة من 10 خبراء متخصصين لمراجعة صياغة الأسئلة لغويا وعلميا وتحديد عوامل الصعوبة.

وأردف زلطة، أنه في حالة ثبوت عدم إجابة كل الطلاب على سؤال معين سوف تتخذ الوزارة إجراءات فورية من ضمنها توزيع درجات هذا السؤال على باقي أسئلة الامتحان.

وردا على سؤال الإعلامي أحمد موسى عن أن بعض الطلاب اشتكوا من أن هناك أسئلة امتحان الكيمياء بالثانوية العامة فيها «فزلكة» وبعضهم «خرجوا من اللجنة بيعيطوا»، قال إنه يجب ألا ننساق وراء الشكاوى الواردة من مواقع التواصل الاجتماعي لأنها قد تبالغ أحيانا في توصيف الحالة.

ونفى شادي زلطة، حدوث أي حالات ترسيب (خروج ورقة الأسئلة من اللجنة خلال عقد الامتحان أو قبله) في امتحانات اليوم بالثانوية العامة، كاشفا رصد 5 حالات غش إلكتروني (محاولة استخدام الهاتف المحمول في الغش) 3 في الكيمياء و2 في الجغرافيا، فيما تصل عقوبة الغش إلى الحرامان من الامتحان لمدة عامين.