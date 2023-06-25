رصدت «الوطن» رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الكيمياء، والذين شكوا من صعوبة أسئلة الامتحان خاصة جزء «العضوية» وهو آخر جزء في المقرر الدراسي، موضحين أنّ الامتحان يحتاج إلى وقت طويل، نظرا لأن الأسئلة تحتاج لمزيد من التفكير كونها غير مباشرة.

رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الكيمياء 2023

وعن رأي طلاب الثانوية العامة في امتحان الكيمياء، وصفت الطالبة ريتاج ياسر، بالصف الثالث الثانوي، امتحان مادة الكيمياء بالـ«صعب»، مؤكدة أنّه يحتاج إلى وقت أطول وتفكير، لأن الأسئلة جاءت بصيغة غير مباشرة عن التي اعتادت عليها.

وأضافت الطالبة ريتاج لـ«الوطن»، أنّ سؤال المقالي في امتحان الكيمياء يحتاج لوقت طويل في الإجابة عليه.

أسئلة امتحان الكيمياء غير مباشرة خاصة

وأضاف طلاب لـ«الوطن»، أنّ أسئلة امتحان الكيمياء غير مباشرة خاصة المخصص لها درجتين في توزيع درجات الامتحان وكذلك الأسئلة المقالية، مؤكدين أنّ جزء العضوية في المادة اشتمل على عدد من الأسئلة الصعبة وغير المباشرة.

يذكر أنّ طلاب الصف الثالث الثانوي، أدوا اليوم الأحد الموافق 25 يونيو الجاري، امتحان مادة الكيمياء ورقيا في المدارس بنمط الأسئلة الموضوعية والمقالية، وسبق وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات الامتحان، ومجموعها الكلي 60 درجة، ويبلغ عدد الأسئلة المقالية سؤالين يخصص لهما 4 درجات، ويبلغ عدد الأسئلة الموضوعية 44 سؤالًا يخصص لها 56 درجة، وإجمالي عدد الأسئلة 46 سؤالًا.