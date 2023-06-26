صاحب الشركة المنظمة لرحلة جوارديولا إلى مصر: كان لها صدى واسع عالميا

قال صلاح عتريس، الخبير السياحي، وصاحب الشركة المنظمة لرحلة مدرب مانشستر سيتي لمصر، إن استقدام مدرب مانشستر سيتي المخضرم بيب جوارديولا لمصر لم يكن سهلاً، مشيرًا إلى أنه نافس العديد من الدول والشركات التي كانت تسعى لتنظيم البرنامج السياحي لرحلة مدرب مانشتر سيتي.

عتريس يعد لزيارة جوارديولا منذ 3 أشهر

وأضاف «عتريس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»،مساء الأحد، أنه قام بإعداد برنامج سياحي يناسب «جوارديولا»، وهذا ما ساعده على الفوز بتنظيم الرحلة، معقبًا: «مباراة الفوز ببرنامج مدرب مانشستر سيتي، لم تكن سهلة».

ولفت إلى أن يعمل على استضافة مدرب مانشستر سيتي منذ 3 أشهر، وحجز له جناح ملكي في أحد فنادق مصر، وأعد له عشاء خاصا على أضواء الشموع في معبد الأقصر، والكثير من الأشياء اللطيفة التي حازت على رضاه.

ولفت إلى أن رد الفعل المحلية والعالمية على الزيارة كانت مفاجئة، معقبًا: «لم أكن أتصور أن هذه الزيارة سيكون لها هذا الصدى على جميع المستويات، ردود الأفعال كان مرضية».