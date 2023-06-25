«مجسمات لتماثيل فرعونية».. هدية «جوارديولا» خلال زيارته مصانع ألباستر في الأقصر

واصل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جولاته في الأقصر لليوم الثاني على التوالي، بزيارة مصانع الألباستر، وشراء بعض الهدايا التذكارية، في إطار زيارته للأقصر لقضاء عطلته الصيفية برفقة أسرته، والتي تستمر لمدة يومين.

شراء تمثال توت عنخ آمون

وأوضح أشرف العمدة، صاحب أحد مصانع الألباستر بالقرنة غرب الأقصر، أنه فوجئ بدخول جوارديولا وأسرته المصنع لشراء بعض الهدايا التذكارية مثل تمثال توت عنخ آمون وأنوبيس، وبعض الهدايا الصغيرة.

وأضاف أن جوارديولا حاول دفع ثمنها، لكنه رفض، وأخبره أنها هدية، كما تعرف على طريقة نحت الألباستر والأحجار المستخدمة، وشاهد الاحتفالات التي تجرى خلال قدوم السائحين مثل غناء بعض الأغاني التراثية على الدف.

ركوب البالون الطائر

وكان المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، استهل زيارته اليوم في الأقصر، بركوب البالون الطائر بالأقصر، برفقة أسرته، وشاهد المعالم الأثرية الموجودة في البر الغربي، مثل حتشبسوت.

واتجه جوارديولا جنوبا ناحية معبد هابو ودير المدينة ومعبد الرامسيوم ومعبد أمنحوتب الثالث وتمثالي ممنون، في رحلة استغرقت حوالي 40 دقيقة، كان جوارديولا وأسرته في قمة السعادة والانبهار وكان الجو مناسبا جدا والطقس رائع وهبطنا بسلام وأمان بجوار كمين القرنة وكان سعيدا جدا، والتقط معنا الصور التذكارية، ووجه الشكر لقائد المنطاد والشركة، ومن المقرر أن يواصل االمدرب الإسباني جولته بزيارة المعالم الأثرية بالبر الغربي، ثم يتجه إلى الفضية العائمة المقيم بها ويبحر إلى أسوان.

قضاء عطلته الصيفية

يشار إلى أن معبد الكرنك، شهد صباح أمس السبت، زيارة المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، هو وأسرته ضمن زيارته للأقصر لقضاء عطلته الصيفية، والتي تستمر 5 أيام ما بين الأقصر وأسوان، ويقيم جوارديولا في إحدى المراكب العائمة تسمى فضية وسيبحر بها من الأقصر اليوم إلى أسوان، كما أقيم له مساء أمس السبت، حفل عشاء فاخر بمعبد الأقصر، وكرمته لجنة تسويق السياحة الثقافية.