بالمزمار.. جوارديولا يغادر الأقصر متجها إلى أسوان على متن الفضية

غادر المدرب الإسباني بيب جوارديولا محافظة الأقصر، اليوم الأحد، متجها إلى أسوان على متن فضية عائمة أقام بها طيلة يومين لقضاء عطلته الصيفية برفقة أسرته، ضمن زيارته إلى مصر، إذ جرى توديعه بالطبل والمزمار.

الإبحار إلى أسوان

وأوضح أحمد فاروق، مدير الفضية العائمة، في تصريح خاصة لـ«الوطن»، أنها أبحرت بجوارديولا وأسرته اليوم في تمام الثانية عشرة ظهرا جنوبا باتجاه أسوان لاستكمال جولته، إذ من المقرر تبحر الفضية وتتوقف في أولى المحطات لزيارة معبد الكاب بين مدينتي إسنا وادفو جنوباً.

وأضاف «فاروق» أن الفضية تواصل الإبحار حتى تصل إلى منطقة جبال السلسلة الأثرية بين مدينتي إدفو وكوم أمبو لزيارة المنطقة، ثم جنوبا إلى مدينة كوم أمبو لزيارة معبد كوم أمبو، ثم الوصول الأربعاء إلى المحطة الأخيرة بمحافظة أسوان، لزيارة المعالم الأثرية هناك، ومن المقرر أن يقضي جوارديولا يوما واحدا في أسوان ويرجع عائدا إلى بلده يوم الخميس.

ركوب البالون وزيارة مقابر وادي الملوك

وكان جوراديولا قد استهل زيارته للأقصر، صباح اليوم، لليوم الثاني على التوالي، بركوب البالون الطائر، على متن رحلة خاصة استغرقت 40 دقيقة استمتع خلالها بمشاهدة المعالم الأثرية في البر الغربي، ثم واصل جولته بزيارة معبد هابو ومقابر وادي الملوك والملكات، إذ زار مقبرتي توت عنخ آمون ومقبرة سيتي الأول، ثم زار مصانع الألباستر بالقرنة واقتنى بعض الهدايا التذكارية، ثم عاد إلى الفضية العائمة وأبحرت باتجاه محافظة أسوان ظهر اليوم.

قضاء عطلته الصيفية

يشار إلى أن جوارديولا وصل إلى محافظة الأقصر، صباح أمس السبت، على متن طائرة خاصة، لقضاء عطلته الصيفية برفقة أسرته، لمدة يومين ضمن جولته في الأقصر وأسوان التي تستغرق 5 أيام.