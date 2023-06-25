جوارديولا وأسرته يستمتعون بركوب البالون الطائر في الأقصر (صور)

استهل المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مدرب فريق مانشستر سيتي، اليوم الثاني من زيارته للأقصر، بركوب البالون الطائر برفقة أسرته، في إطار زيارته للأقصر وأسوان لقضاء عطلة تستمر 5 أيام.

رحلة خاصة لجوارديولا وأسرته

وأوضح كابتن أحمد حسن، قائد المنطاد الذي استقله جوارديولا وأسرته، أن الرحلة كانت له فقط هو وأسرته، وانطلقت في تمام الساعة السادسة إلا ربع من مطار البالون الطائر أمام معبد حتشبسوت غرب الأقصر، وشاهد المعالم الأثرية الموجودة في البر الغربي، مثل حتشبسوت ثم اتجهوا جنوبا ناحية معبد هابو ودير المدينة ومعبد الرامسيوم ومعبد امنحوتب الثالث وتمثالي ممنون.

انبهار جوارديولا بالرحلة

وأضاف «حسن» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الرحلة استغرقت حوالي 40 دقيقة، كان جوارديولا وأسرته في قمة السعادة والانبهار وكان الجو مناسبا جدا والطقس رائع وهبطنا بسلام وأمان بجوار كمين القرنة، وكان سعيدا جدا والتقط معنا الصور التذكارية، ووجه الشكر لقائد المنطاد والشركة.

ومن المقرر أن يواصل المدرب الإسباني جولته بزيارة المعالم الأثرية بالبر الغربي، ثم يتجه إلى الفضية العائمة المقيم بها ويبحر إلى أسوان.

عطلة جوارديولا في الأقصر وأسوان

يذكر أن معبد الكرنك، شهد صباح أمس السبت، زيارة المدرب الإسباني لفريق مانشستر سيتي، بيب جوارديولا، هو وأسرته ضمن زيارته للأقصر لقضاء عطلته الصيفية، والتي تستمر 5 أيام بين الأقصر وأسوان، ويقيم جوارديولا في إحدى المراكب العائمة تسمى فضية، وسيبحر بها من الأقصر إلى أسوان اليوم، كما أقيم له أمس حفل عشاء فاخر بمعبد الأقصر، وكرمته لجنة تسويق السياحة الثقافية.

المركز الثالث عالميا

ويحتل البالون الطائر بالأقصر المركز الثالث عالميا، وتتفرد به المدينة على مستوى الجمهورية، لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية وطبيعية، وعدم احتوائها على بحار أو محيطات.