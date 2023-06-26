بعد زيارة البلوجر نويل روبنسون لمعبد فيلة.. تعرف على أشهر 9 مزارات بالجزيرة

زار التيك توكر الألماني الشهير نويل روبنسون، معبد فيلة بمدينة أسوان وأدى رقصته الشهيرة، بين أحضان الحضارة المصرية داخل جدران معبد فيلة، رفقة المعجبين من أبناء النوبة.

لتتجه أنظار العالم حول مدينة أسوان ومعبد فيلة الذي ظهر بالفيديوهات الخاصة بروبنسون على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يتخطى متابعيه الـ38 مليون.

أشهر مزارات فيلة بأسوان

وتنشر "الوطن" أشهر المزارات بمعبد فيلة، وفقا لإدارة الآثار والمتاحف بمحافظة أسوان التي تعرف عبر بيانتها المتعددة المواطنين والسياح بالآثار والأماكن السياحية التي تضمها المحافظة وأبرزها:

- يروى معبد فيلة قصة إيزيس وأزوريس وولادة حورس فيمكن مشاهدة القصة مدونة على جدران المعبد الذي شيد للألهة إيزيس، كما تضم الجزيرة عدة معابد وآثار لإيزيس فيعد أكثر من ربع أثار الجزيرة خاصة بها.

- يضم معبد فيلة آثارا ومعبدا للألهة حتحور الذي شيد بالعصر البطلمي.

- معبد الإمبراطور بطليموس فيلادلف إبان العصر البطلمي والذي بنى على أطلال أحد معابد إيزيس القديمة.

- يتميز معبد فيلة بعرض الصوت والضوء الذي يروي قصة الجزيرة ونقلها والمعابد التي تضمها من جزيرة فيلة حتى جزيرة إيجيليكا مقرها الحالي على بعد 500 متر من المقر الأصلي لإنقاذها من الفيضان بواسطة اليونسكو.

- كما تضم فيلة آثارا رومانية منها مضجع فرعون أو كشك تراجان الذي يمثل الحاكم الروماني بالجزيرة.

- وأيضا يضم مقصورة الملك نختنبو الأول، من الأسرة الثلاثون.

- واثنان من صفوف الأعمدة الكاملة التي ترجع إلى العصر الروماني.

- ومعبد للمعبود أريسنوفيس اليوناني .

- معبد الملك إمحوتب .

زيارة نويل إلى أسوان

وقد ذهب التيك توكر الألمانى نويل روبنسون، إلى مدينة أسوان، في جولة سياحية لعدد من المناطق السياحية والأثرية بالمحافظة، بهدف تنشيط السياحة والتقاط الفيديوهات التذكارية على طريقته الخاصة التي اشتهر بها وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.