شبكة الطرق بأسوان شاهدة على إنجازات 30 يونيو.. إنشاءات جديدة ورصف وتطوير

شهدت محافظة أسوان عدة مشروعات عملاقة في قطاعات مختلفة منذ ثورة 30 يونيو، بينها قطاع الطرق والكباري، حيث تم إنشاء ورصف عدة طرق عملت على اختصار المسافات بين المدن وتسهيل الحركة المرورية، بينها كوبري السيل العلوي، ومشروع رصف ورفع كفاءة طريقي كيما والسماد بطول 8 كيلومترات، ومشروع تغطية مصرف السيل بطول 2530 مترا.

مشروعات الطرق في أسوان

ووفقا لبيان محافظ أسوان اللواء أشرف عطية، فقد تم إنشاء عدة طرق وكباري ربطت أسوان داخليا وخارجيا بينها:

- إنشاء 3 كباري مشاة في مدن السيل وأبو الريش قبلي والكاجوج.

- رفع كفاءة الطريق الزراعي الشرقي «أسوان - كوم أمبو» بطول 45 كيلومترا.

- بدء العمل في محوري دراو وخزان أسوان الحر البديل لكوبري الخزان القديم، بتكلفة إجمالية تصل لأكثر من 4 مليارات جنيه.

- البدء بمشروع ازدواج الطريق الصحراوي الغربي بطول 125 كيلومترا بين مدينتي أسوان والسباعية، وباعتمادات 800 مليون جنيه، وما زال العمل بالمشروع جاريا.

إنشاء وتطوير الطرق بأسوان

كما تم البدء في عدة مشروعات بالطرق خلال الفترة الحالية، على أن يتم الانتهاء منها نهاية العام الحالي وبداية 2024، وبينها:

- مشروع ازدواج طريق «أسوان - أبو سمبل» البري بطول 215 كيلومترا، وطريق «أسوان - توشكى» بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه.

- البدء في المرحلة الثانية لتطوير وإعادة رصف طريق «إدفو - مرسى علم» في المسافة من إدفو وحتى وادي عبادي بطول 12 كيلومترا بتكلفة 40 مليون جنيه، من إجمالي 60 كيلومترا بتكلفة إجمالية 130 مليون جنيه.

- البدء في تنفيذ مشروع الطريق الإقليمي الدائري الشرقي العلاقي - كوبري أسوان الملجم، بتكلفة تصل لحوالي 600 مليون جنيه.

-البدء بإنشاء طريق «أسوان - وادي العلاقي» بطول 170 كيلومترا جنوب شرق مدينة أسوان، بتكلفة إجمالية مليار و43 مليون جنيه.