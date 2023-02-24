برنامج «أيمن وسكر» يجري جولة داخل معبد فيلة في أسوان: «شكل السياح يفرح»

شهدت حلقة اليوم من برنامج «أيمن وسكر» الذي يقدمه أيمن مصطفى، على قناة «ON» كل جمعة، جولة داخل معبد فيلة في محافظة أسوان.

معبد فيلة في أسوان

وقال «أيمن» إن معبد فيلة موجود وسط جزيرة في منتصف نهر النيل، والوصول لهذا المكان يتطلب استقلال المركب، لمشاهدة المنظر البديع لنهر النيل، متابعا: «شكل السياح يفرح».

واستمع «أيمن» وصديقه «عبد العظيم» لشرح تفاصيل المعبد من قبل أحد المرشدين السياحيين، الذي قال إن اسم فيلة أصله يوناني ويعني المحبوبة والمقصود بها إيزيس ربة المعبد، والذي خصص لعبادة هذه المعبودة».

برنامج أيمن وسكر

وكشف أيمن مصطفى، قبل ذلك، عن تفاصيل برنامج «أيمن وسكر»، وقال إن الهدف منه هو تقديم صورة جديدة عن السياحة في مصر وجذب العديد من السياح إليها، ويستهدف البرنامج الطفل في المقام الأول، مؤكدًا أنه استعان بحيوان النسناس من أجل جذب الأطفال والكبار لمشاهدة البرنامج.