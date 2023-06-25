أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة أسوان.. مساجد وساحات بـ5 مراكز

أكدت مديرية الأوقاف بأسوان، استعدادها لتجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة أسوان، لاستقبال المواطنين لأداء شعائر الصلاة أول أيام العيد الأربعاء المقبل.

أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة أسوان

وأعلنت مديرية الأوقاف أن أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة أسوان بالمساجد والساحات تخطت 1217 مسجدا وساحة بمختلف مراكز وقرى ومدن المحافظة استعدت لاستقبال المصلين لأداء صلاة العيد الكبير.

موعد صلاة عيد الأضحى في محافظة أسوان

ويحين موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في محافظة أسوان الساعة 6:28 دقيقة صباحا، بينما يحين موعد صلاة عيد الأضحى في مدينة أبو سمبل الساعة 6:37 دقيقة صباحا، لتكون آخر مدينة يُصلى بها عيد الأضحى المبارك في مصر لهذا العام.

خريطة ساحات ومساجد صلاة عيد الأضحى

وضمت اماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة أسوان ساحات مراكز الشباب والرياضة والنوادي التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة للصلاة، وكذلك استاد أسوان الرياضي، و1217 مسجدا بينها مسجد الرحمن ومسجد النور ومسجد الطلابية ومسجد العقبة ومسجد بدر ومسجد عمر بن عبد العزيز ومسجد المرحوم فهيم ومسجد يوسف كروم ومسجد أبو بكر الصديق ومسجد السلام ومسجد السبعة وسبعين ومسجد الرحمة بإدفو ومسجد الصديق بنصر النوبة ومسجد العمر ومسجد عمر بن الخطاب بدراو، ومسجد الحسن والحسين ومسجد الحق بنصر النوبة.

كيف تصلي العيد؟

وأوضحت مديرية أوقاف أسوان، كيفية صلاة عيد الأضحى 2023 في المساحد والساحات، عن صلاة ركعتين لهما إقامة كصفة سائر الصلوات، وينوي بها صلاة العيد، ويكبّر في الركعة الأولى منها 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية يكبر 5 سوى تكبيرة القيام والركوع.