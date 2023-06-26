بعد ارتفاع درجات الحرارة.. كيف تحمي نفسك من حروق الشمس؟

هناك بعض الأشخاص لا تستحمل بشرتهم ارتفاع درجة الحرارة في الصيف، ما قد يعرضهم للإصابة بحروق الشمس، خاصة في فترة الظهيرة، تلك الفترة التي يخرج فيها العديد من الموظفين من أماكن عملهم، وكذلك يخرج الطلاب من لجان الامتحان، الأمر الذي يجعلهم يفكرون في طرق مختلفة من أجل حماية أنفسهم من الإصابة بحروق الشمس.

إرشادات للحماية من حروق الشمس

نشرت وزارة الصحة والسكان، عبر موقعها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عددا من الإرشادات التي يجب على المواطنين اتباعها أثناء التواجد خارج المنزل في فترة النهار من أجل تجنب الإصابة بحروق الشمس والتي منها ارتداء قبعة واسعة الحواف أو وضع منديل على الرأس.

ارتداء نظارة شمسية من ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة والسكان للوقاية من حروق الشمس ويفضل استخدام مستحضر واقٍ من الشمس من أجل عدم التعرض لحروق في البشرة.

أعراض الإصابة بحروق الشمس

هناك العديد من الأعراض التي تدل على إصابة الشخص بحروق الشمس وذلك بحسب موقع «مايو كلينك» منها :

التهاب الجلد الذي يكتسب لونًا ورديًا أو أحمر إذا كانت البشرة بيضاء.

الشعور بدفء الجلد أو سخونته عند لمسه

الشعور بالألم عند اللمس والحكة

التورم

ظهور بثور صغيرة ممتلئة بالسوائل، والتي قد تنفتح

الصداع والحمى والغثيان والإرهاق، إذا كانت حروق الشمس شديدة

ألم في العينين يشبه الشعور بوجود حبات رمل فيهما

الإسعافات الأولية عن التعرض لحروق الشمس

وفي حالة الإصابة بحروق الشمس يجب أن يقوم الشخص بالخطوات التالية:

تناوَل مسكنًا للألم

ضع مرطبًا أو غسولاً مكان الحرق

شرب الكثير من الماء لمدة يوم للمساعدة على الوقاية من الجفاف

ضع كمية وفيرة من المستحضر الواقي من الشمس على الجلد النظيف والجاف قبل الخروج من المنزل بنصف ساعة .

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، حيث أن البلاد من المتوقع أن تشهد أجواء مستقرة في درجات الحرارة، إذ تتراوح درجات الحرارة بين 33 وتصل لـ 35 درجة مئوية مشيرة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال الفترة المذكورة، قد يعرض المواطنين لضربة شمس، كما يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.