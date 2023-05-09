آخر موعد للتقديم في وظائف وزارة الصحة والسكان 2023.. اعرف الشروط

أعلنت البوابة الإلكترونية للحكومة، تفاصيل الوظائف الشاغرة الجديدة في وزارة الصحة والسكان لعام 2023، التي تطلبها هيئة الإسعاف المصرية.

ونستعرض في التقرير التالي، وظائف وزارة الصحة والسكان 2023، كما يلي:

وظائف وزارة الصحة والسكان 2023

1- مدير عام الإدارة العامة لإقليم القناة

2- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة القاهرة

3- مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الجيزة والقليوبية

4- مدير عام الإدارة العامة لإقليم وسط الصعيد

5- مدير عام الإدارة العامة لإقليم شمال الصعيد

6- مدير عام الإدارة العامة لإقليم جنوب الصعيد

7- مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية

8- مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية

9- مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية.

المستندات المطلوبة

وتشمل المستندات المطلوبة، بيان الحالة الوظيفية معتمد ومختوم وعلى مسؤولية مدير عام الموارد البشرية بالجهة التابع لها المتقدم، موضحًا بها المؤهلات العلمية والخبرة النوعية والزمنية، والوظائف الإشرافية السابق شغلها، وتقرير الكفاية.

- الدورات التدريبية، والجزاءات والعلاوات التشجيعية وخطابات الشكر والتقدير إن وجدت.

- بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدات التي عمل بها، مدعمًا بالمستندات المؤيدة لذلك، مقترح التطوير الذي يتم التقدم به لشغل الوظائف.

- أصل + 6 صور ترفق نسخة من مقترح التطوير على أسطوانة مدمجة.

- أنّ تكون المستندات المقدمة من أصل + 6 صور وإيداع كل نسخة بحافظة بلاستيك، وعدد 8 صور 4 × 6 حديثة.

طريقة التقديم لوظائف وزارة الصحة

ووفقًا لإعلان بوابة الوظائف، تُقدم الطلبات باليد في المقر الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية في مدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات بجوار الإدارة العامة للمرور.

مواعيد التقدم لوظائف وزارة الصحة

يبدأ التقديم للوظائف من 8 مايو إلى 7 يونيو المقبل.