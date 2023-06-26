أغرب 3 طرق للسفر إلى السعودية خلال حج 1444.. مشي وبسيارة قديمة وعلى دراجة

يلجأ بعض الأشخاص لطرق غير تقليدية للحج فهي ليست قديمة تشمل الأحصنة والجمال ولكنها أيضا ليست متطورة وتشمل السيارات أو الحافلات الكبيرة أو الطائرات المجهرة بالطبع في رحلة بحسب الدين الإسلامي تمحي ذنوب العبد ويرجع مثل يوما ولدته أمه بحسب حديث نبوي صحيح بإسناد قوي.

الحج على دراجة

وركب المواطن الفرنسي ذو الأصول المغربية، نبيل النصري دراجته من فرنسا مرور بعدة منها تركيا من أجل الوصول إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج على متن الدراجة وسط حفاوة به من مختلف الدول التي يمر بها التي ثتني على عزيمته الحديدية.

حج سيرا على الأقدام

الحاج الثاني هو الباكستاني الذي قرر أن يذهب إلى السعودية من خلال المشي سيرا على الأقدام رغم صعوبة ووعورة الطرق في بلاده وتغير المناخ بين شتاء وصيف وربيع عليه في ظل رحلته الطويلة.

تكلفة الحج سيرا على الأقدام

وتحرك الشاب باكستاني (25 عامًا) في رحلة سيرًا على الأقدام من باكستان إلى المملكة العربية السعودية، ويسمى الشاب عثمان أرشد، وبدأت الرحلة من إقليم بلوشستان الباكستاني، ومنه يتجه إلى إيران، ثم العراق، وسيمر كذلك بالكويت قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية، وتستغرق الرحلة نحو 7 أشهر، يقطع خلالها 5400 كلم حتى الوصول إلى مكة المكرمة بتكلفة تصل إلى 6800 دولار في الوقت الذي حصل على كل التأشيرات والأوراق القانونية لجميع الدول التي سيمر بها.

الحج بسيارة قديمة

لجأ شاب جزائري إلى سيارته القديمة لتكون وسيلته لأداء الحج هذا العام، واستغرقت رحلة الشاب 17 يوما، وبدأت بداية يونيو الجاري، لينفذ الشاب شعبان رحلة محفوفة بالمخاطر مرورا بـ 7 دول هي تونس وليبيا وتركيا ولبنان وسوريا والأردن وأخيرا السعودية وبدأت الرحلة من ولاية خنشلة شرق الجزائر، بسيارة قديمة من نوع «رينو 4».