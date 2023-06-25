«السياحة»: انتقال لجان الحج السياحي إلى منى وعرفات لدعم ضيوف الرحمن

قالت سامية سامي، رئيس بعثة الحج السياحي التابع لوزارة السياحة والآثار، إن بعثة الحج السياحي أعدت غرفة عمليات بمشعر عرفات لمتابعة عمليات تصعيد الحجاج، لافتة إلى أن كل لجان وزارة السياحة والآثار بالسعودية وعددها نحو 12 لجنة ستنتقل جميعها بداية من غدٍ الاثنين إلى عرفات لمتابعة تسكين الحجاج المصريين بالمخيمات وتوفير كل الخدمات اللازمة لإراحتهم، مشيرة إلى أن لجنة التائهين والمفقودات من ستتوزع على المخيمات التي يقيم بها حجاج السياحة وعددها 10 مخيمات وذلك لإعادة التائهين إلى خيامهم وحل أي أزمات تواجههم.

وأضافت أن بعثة الحج السياحي عقدت لقاءات مع شركة «رواف منى» التي تتولى تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألفا و100 حاج حيث تم التأكيد على ضرورة الالتزام بكل الخدمات التي نص عليها العقد المبرم بين الشركة وغرفة شركات السياحة المصرية، لافتة إلى أن الشركة وعدت بتقديم كل الخدمات لإراحة الحجاج المصريين.

بعثة الحج السياحي

وأشارت سامي إلى أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، يتابع عن كثب أحوال الحجاج المصريين وهناك تقارير ترفع إليه على مدار اليوم، لافتة إلى أن وزير السياحة أصدر تعليمات بضرورة عدم التهاون في أي حق من حقوق حجاح السياحة وتطبيق جزاءات فورية على الشركات المخالفة لضوابط الحج السياحي.

ومن جهته، أكد هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار وعضو بعثة الحج السياحي، أن العقد الذي ابرمته غرفة شركات السياحة المصرية مع شركة رواف مني السعودية لتقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات، والذي جاء في 18 صفحة شمل كل الخدمات التي سيتمّ تقديمها للحجاج خلال فترة إقامتهم بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات من حيث الإقامة بالمخيمات والوجبات المقدمة ونوعية التكييفات المستخدمة، مشيرا إلى التعاقد شمل تخصيص منامة «صوفا بيد» لكل حاج داخل المخيم، مشيرا إلى أن عدد حجاج المستوى الاقتصادي بالمخيم الواحد بمنى لن يتجاوز 14 فردًا، موضحا أن الخيام التي سيقيم بها حجاج السياحة مصنوعة من مواد مقاومة للحريق.

3 وجبات يومية لحجاج السياحة بمنى وعرفات

وأشار إلى أنه سيتم تقديم 3 وجبات للحجاج يوميًا طوال فترة إقامتهم بمنى وعرفات تكون وجبتين ساخنتين وأخرى جافة بنظام الوجبات المعلبة لحجاج المستوى الاقتصادي (البري والاقتصادى طيران) وبنظام البوفيه المفتوح لحجاج مستوى الـ5 نجوم، موضحا أن أماكن مخيمات حجاج السياحة ستظل كما هي في الأعوام الماضية، لافتا إلى وجود مكاتب خدمات تابعة للشركة السعودية بالقرب من مخيمات السياحة لمتابعة تقديم الخدمات للحجاج وحل أي مشكلة تواجههم بمخيمات منى وعرفات.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة وصيانة المخيمات وتجهيزها لمواجهة أي طارئ خلال مناسك الحج، وكذلك تجهيز الطرق والشوارع بين المخيمات وفرشها بالسجاد والموكيت وزيادة المساحات الخضراء بالمخيمات، كما تم الانتهاء من إنشاء دورات المياه بمستوى متميز للغاية لكل مستويات الحج وزيادة أعدادها لتستوعب مجموعات الحجاج في كل مخيم، بجانب تجهيز المطابخ المكلفة بإعداد وجبات الحجاج وتأمينها بكل وسائل التأمين والدفاع المدني وإبعاد منطقة المطابخ عن أماكن إقامة الحجاج.

ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، أنه نظرا لارتفاع درجات الحرارة فقد تم توفير مثلجات ومشروبات وعصائر مثلجة لحجاج السياحة بكل المخيمات، فضلا عن وجود تكييفات فريون عالية الكفاءة بالمخيمات ووجود فرق طوارئ لإصلاح أي أعطال قد تحدث.

وأشار إلى أن هناك 3 مكاتب خدمية خصصتها شركة «رواف منى» بالمشاعر المقدسة بكل من منى وعرفات لحجاج السياحة المستوى الاقتصادي وعددهم نحو 8 آلاف حاج، حيث يكون كل مكتب مسؤول عن خدمة 2700 حاج من حجاج المستوي الاقتصادي.

المخيمات جاهزة لاستقبال حجاج السياحة

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بجاهزية المخيمات لاستقبال الحجاج، وعلى مدار الساعات الماضية واصلت العمل بالمخيمات في كل من مشعري عرفات ومنى حتى تم توفير كل الخدمات بالمخيمات، مشيراً إلى حرص وزارة السياحة والآثار على تطبيق كل الاشتراطات التي تضمن راحة وسلامة الحجاج والالتزام بتوفير كل الخدمات المتفق عليها مع الحجاج.