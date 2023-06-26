عميد «زراعة عين شمس»: الأقمار الاصطناعية لها تأثير إيجابي على التنمية

أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، أن الأقمار الاصطناعية لها دور كبير في مجالات التنمية الشاملة وبخاصة الزراعة، لافتاً إلى أن مصر نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في أن يكون لها مكانة متميزة بين الدول المتقدمة في الفضاء، بإطلاقها عدداً من الأقمار المتخصصة، سواء الأقمار التشغيلية أو التعليمية أو التجريبية.

القمر الصناعي «مصر سات 2»

وقال عميد زراعة عين شمس لـ«الوطن»، إنه من المتوقع أن يكون للقمر الصناعي «مصر سات 2»، بجانب الأقمار التي جرى إطلاقها سابقاً، أثر كبير على التنمية الزراعية خلال السنوات القليلة المقبلة.

الأقمار الاصطناعية لها دور كبير في تطوير قطاع الزراعة

وأضاف أن التقدم الكبير في مجال التكنولوجيا، الذي يشهده العالم حالياً، واستخدام التقنيات الحديثة مثل الأقمار الاصطناعية وإنترنت الأشياء، جميعها أمور مهمة جداً وسيكون لها أثر كبير على تطوير قطاع الزراعة في مصر، وغيره من المجالات العلمية والبحثية، مضيفا أن الأقمار الاصطناعية لها دور كبير في تطوير قطاع الزراعة، خاصة تحديد أماكن الآبار الجوفية في مصر، وكميات المياه الجوفية المستخدمة والفترة الزمنية الخاصة بها، بجانب تحديد الأراضي الصالحة للزراعة، ومتابعة التغيرات المناخية وأثرها على الزراعة، لأنها ذات تأثير قوي عليها، خاصة كافة الاستخدامات المعتمدة على التكنولوجيا في التطبيقات للوقاية من الأمراض النباتات.