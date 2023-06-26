يوسف القعيد لـ«الشاهد»: 30 يونيو ثورة شعبية مكتملة الأركان

قال الروائي يوسف القعيد، إن المثقفين فوجئوا بوجود أذرع لجماعة الإخوان خارج مصر، يروجون الأكاذيب، وكان لا بد من الرد عليهم، وبيان حقيقتهم أمام المواطن العادي غير المتبحر في الثقافة، الذي يحتاج من يأخذ بيده.

ثورة شعبية مكتملة الأركان

وأضاف خلال استضافته لبرنامج «الشاهد» مع الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أن المثقفين وقعوا على بيان وصف ثورة يونيو بأنها ثورة شعبية مكتملة الأركان، لسد الطريق على أذرع الإخوان.

وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وقت أن كان وزير الدفاع ومعه مجموعة من القيادات المخلصة، أنقذوا مصر من مصير لو لم تنقذ منه لم يكن أحد يعرف ما الذي كان يمكن أن يصيب البلد، لأن معجزة 3 يوليو تفوق الوصف والخيال.

سبب عدم ظهور عمل أدبي له عن الثورة

وأوضح أن ثورة يونيو لم تظهر في عمل أدبي حتى الآن من تأليفه، بسبب اضطراب عملية البناء واستمرارها يوميا، وكل صباح تفاجأ بمنجز جديد لثورة يونيو، فيه رهان على الزمن المقبل ورهان على الشعب المصري.