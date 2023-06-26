مصرع سائق إثر انقلاب سيارتين بترعة في سوهاج

شهدت دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، اصطدام سيارتين ما أدى إلى انقلابهما في ترعة نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ونتج عن ذلك مصرع شخص.

انقلاب سيارتين بترعة ومتوفى

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة المراغة شمال محافظة سوهاج، يفيد بانقلاب سيارتين بترعة ومتوفى بناحية نجع يونس دائرة مركز المراغة، شمال محافظة سوهاج.

سقوط السيارتين بترعة بني وشاح

وتبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل، قيادة عبد الرحمن ا ع 18 سنة، نجار مسلح - ويقيم دائرة مركز جهينة، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة ملاكي قيادة ثابت ع ن م 58 سنة، سائق، ويقيم دائرة مركز جهينة، مما أدى لسقوط السيارتين بترعة بني وشاح المجاورة للطريق.

تم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة الأولى، وتم انتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم نقلها لمشرحة المستشفى المركزي».

وأفاد قائد السيارة الثانية ونجل عمومة المتوفى «رشدي م ع م» 39 سنة، عامل ويقيم بذات الناحية، بمضمون ما تقدم، ونفى الأخير الشبهة الجنائية.