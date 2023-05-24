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إصابة 7 أشخاص إثر انقلاب ربع نقل وتصادم سيارتين ملاكي بالمنيا

كتب:

اسلام فهمي
10:25 م | الأربعاء 24 مايو 2023
حادث تصادم بين سيارتين-أرشيفية

حادث تصادم بين سيارتين-أرشيفية

أصيب 7 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام مركز المنيا، وتصادم سيارتين ملاكي بالصحراوي الغربي أمام مدخل مركز مغاغة.

انقلاب ربع نقل بالطريق الزراعي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية زهره، بالوحدة المحلية للبرجاية، بمركز المنيا، مما أسفر عن إصابة كل من: حمدي ناجي علي 38 عاما، سيد رجب عبد النبي 30 عاما، محمد خلف علي 25 عاما، جميعهم عمال يقيمون بقرية بني أحمد الغربية وتم نقلهم إلى المستشفى العام لتلقي العلاج.

تصادم سيارتين ملاكي بالصحراوي

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بأخرى بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مدخل مركز مغاغة، مما أسفر عن إصابة كل من نعيمة أبو العيون 48 عاما، مينا عادل 28 عاما، نرمين فايز 29 عاما، عادل فوزي 56 عاما، جميعهم يقيمون في محافظة الإسكندرية، وتم نقلهم إلى مستشفى العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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