مصرع شخصين وإصابة آخر في انقلاب سيارتين بالمنيا

لقي شخصان مصرعهما، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب أمام مركز بني مزار في شمال محافظة المنيا، كما أصيب فلاح إثر سقوط سيارة ملاكي بترعة الإبراهيمية أمام قرية التوفيقية بمركز سمالوط.

انقلاب ملاكي بطريق رأس غارب

تلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بطريق رأس غارب المتفرع من الصحراوي الشرقي عند الكيلو 110 أمام مركز بني مزار، مما أسفر عن مصرع كلا من: عماد نعيم 26 عاما، مقيم بقرية البرجاية، ماجد نجاح 35 عاما، مقيم بقرية نزلة فرج الله بشرق النيل في مركز المنيا، وتم نقل الجثتين إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وانتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث ومعرفة أسبابه.

انقلاب سيارة في ترعة الإبراهيمية

كما تلقي مأمور مركز سمالوط، بلاغا بانقلاب السيارة رقم 2449 ج د، ملاكي، بترعة الإبرهيمية، أمام قرية التوفيقية.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص وإجراء التحريات الأولية تبين وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أسفر عن إصابة محمود محمد صالح، 30 عاما، فلاح، مقيم بقرية ساقية داقوف في غرب مركز سمالوط، باشتباه كسر وسحجات وكدمات وتم نقله إلي مستشفي مطاي المركزي لتلقي العلاج، وقد تمكنت وحدة المرور بمركز سمالوط من انتشال السيارة من ترعة الإبراهيمية باستخدام الونش، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.