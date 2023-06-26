إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسبب لهو الأطفال بسوهاج

شهدت ناحية الحسامدة بمركز طما، شمال محافظة سوهاج، نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، ما أدى إلى وجود إصابات وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي ومستشفى سوهاج الجامعي.

تفاصيل المشاجرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطارًا من مركز شرطة طما شمال محافظة سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصابين.

وبالفحص تبين إصابة محمد ع م ا، البالغ من العمر 40 عامًا، برش خرطوش في الفخذ الأيسر، وشقيقته هبه ع م ا التي تبلغ من العمر 31 عامًا، والتي أصيبت برش خرطوش في الفخذ الأيمن، وزوجته يسرية ز م ا البالغة من العمر 35 عامًا، والتي أصيبت برش خرطوش في الوجه والذراع الأيسر، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وطرف ثان زهري م ا ع ع البالغ من العمر 75 عامًا، والذي أصيب بطلق ناري في الساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وخالد ص م ا البالغ من العمر 42 عامًا، وأحمد ا م ا البالغ من العمر 23 عامًا وهو نجل عمومة زهري، ويقيم كل من الطرفين في ذات الناحية.

ضبط الطرفين

جرى ضبط الطرفين وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد روسي محلي الصنع، وبحوزة الثاني من الطرف الثاني فرد خرطوش محلي الصنع، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من الأسلحة المضبوطة، مما نتج عنه الإصابات المشار إليها، ويعود سبب المشاجرة إلى خلافات جيرة ولهو الأطفال.