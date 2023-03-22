إصابة عامل بنزيف بالمخ إثر مشاجرة بـ«الشوم» بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

نشبت مشاجرة بين عاملي زراعة بمركز المراغة في محافظة سوهاج، لخلافات الجيرة ولهو الأطفال، وإصابة أحدهما الآخر بنزيف في المخ.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطار من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة المراغة، بوصول المدعو «محمود. ع. ض. ع»، سن 34 عاما، عامل زراعي، يقيم بدائرة المركز، مصابا باشتباه نزيف في المخ.

لهو الأطفال وراء المشاجرة

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، وبالإنتقال أفاد نجل عمه المدعو «أحمد. ع. ض. ع»، 49 عاما، مدرس، يقيم بالناحية، باتهام المدعو «علي. خ. ع»، سن 48 عاما، عامل زراعي، يقيم بالناحية ذاتها، بالتعدي على المذكور بعصا شوم، وإحداث إصابته المشار إليها بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

تحرير محضر بالواقعة

وجرى ضبط المتهم بمركز المراغة والأداة المستخدمة «عصا شوم»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة للسبب ذاته، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.