إصابة عامل في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

أصيب عامل عشريني بسلاح أبيض إثر مشاجرة بين أبناء العمومة بسوهاج، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد بوجود مشاجرة ومصاب بناحية المشايخ دائرة مركز دار السلام.

الإنتقال لموقع الحادث

على الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج لموقع الحادث، وبالانتقال والفحص تبين أنّ طرفي المشاجرة كل من طرف أول «مؤمن أ أ م» سن 28 عاما عامل زراعي، مصابا بجرح طعني بالفخذ الأيسر وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة، وتم نقله إلى مستشفي سوهاج الجامعي لإسعافه، وبين طرف ثان «هاني ع ع»16 عاما طالب.

تحرير محضر بالواقعة

كما تبين أنّ الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية، وتم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كلا منهما على الآخر بالضرب، واتهم الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليه بسلاح أبيض كان بحوزته، مما نتج عنه إصابته بسبب خلافات الجيرة، وأضاف الطرف الثاني بتخلصه من الآداه المستخدمة «مطواة» بإلقائها بإحدى المصارف، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.