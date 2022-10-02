وصلة مزاح بين تلميذين تتحول إلى مشاجرة في سوهاج.. وإصابة أحدهما

مشاجرة بين تلميذين بالصفين السادس والخامس الإبتدائى بسبب المزاح بينهما أدت لإصابة أحدهما بجروح، وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن يفيد ورود بلاغ من مستشفى سوهاج التعليمي بوصول الطفل «حنفي ح م» تلميذ بالصف السادس الابتدائي ويقيم دائرة المركز مصابًا بجرح سطحي بالرقبة من الخلف " وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالة.

اتهام صديقة بإصابته أثناء المزاح

وبمناقشة والد الطفل أفاد المدعو «صلاح الدين ح م ا» حاصل علي دبلوم زراعة ويقيم بذات الناحية بحدوث مشاجرة بين نجله وبين الطفل «ياسين ي م» تلميذ بالصف الخامس الابتدائي، ويقيم دائرة المركز نتج عنها إصابته بسبب المزاح فيما بينهما وبمناقشة والد الطفل المشكو في حقه افاد المدعو «عبده ي م ع» مزارع ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم وتم تحرير محضر بالواقعة.

العقوبة القانونية للقاصر

أكد علاء عمر المحامي لـ«الوطن» أن عقوبة الضرب والإيذاء تصل إلى عشر سنوات إذا خلفت عاهة مستديمة وغرامة، وفي حالة كان الجاني قاصرا يتم تحديد ذلك وفقا لمجريات التحقيق إذا لم يتم التصالح.