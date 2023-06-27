فوائد تناول «لحم الجمال» خلال عيد الأضحى.. سهل الهضم وغني بالمعادن

ساعات قليلة، تفصلنا عن الأضحية، بعد أداء صلاة العيد مباشرة، وتتنوع الأضاحي ما بين الخراف، والبقر، الماعز وأخيرا الإبل «الجِمال»، وعادة ما يتم تناول اللحوم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بنسب متوازنة، وسط تساؤلات حول تناول لحوم الإبل، وفوائدها.

وهناك من يعتقد أن تناول لحوم الإبل قد يتسبب في أضرارا صحية، فضلا عن عدم استساغتها من قبل البعض الآخر، غافلون عن الفوائد العديدة لتناول لحم «الجِمال»، بحسب أسامة إبراهيم، استشاري التغذية.

فوائد تناول لحوم الإبل بعد الأضحية بها

وتعد لحوم «الجمال»، من اللحوم الخفيفة على المعدة، نظرا لسهولة هضمها وهو ما يجهله البعض عن فوائد تناول لحم الجِمال، وفقا لتصريح «أسامة» لـ «الوطن».

فوائد عديدة، للحوم الجمال، من بينها احتوائها على أعلى نسب حديد وفيتامينات مقارنة بأنواع اللحوم الأخرى، كما أنها غنية بالأحماض الأمينية التي يحتاجها الجسم، وتساعد على بناء أنسجة الخلايا، فضلا عن احتوائها على العناصر المعدنية المهمة التي يحتاجها الجسد.

هل توجد أضرار لتناول لحم الجمال؟

وتابع استشاري التغذية، أن لحم الجمل، يحتوي على نسبة دهون منخفضة مقارنة بباقي أنواع اللحوم، فضلا عن انخفاض نسبة الكوليسترول، مشيرا إلى أنه على الرغم من فوائد لحوم الجمال العديدة، إلا أن الإفراط في تناولها يسبب أضراراً كبيرة لصحة الإنسان من بينها الإصابة بالنقرس، لذلك لا بد من تناوله باعتدال وموازنه.