مشهد مؤثر من سيول جازان.. الأمطار الغزيرة تجرف قطيعا من الإبل

شهدت المملكة العربية السعودية، سقوط أمطار غزيرة على بعض مناطقها من بينها جازان الواقعة أقصى جوب غربي البلاد، ما أسفر عن حدوث سيول عارمة.

وأظهرت مقاطع فيديو مؤثرة نشرتها مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، آثار السيول العارمة بمنطقة وادي ضمد بمنطقة جازان الواقعة أقصى جنوب غربي المملكة العربية السعودية، حيث جرفت قطيعا من الإبل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

سيول جازان جراء تساقط أمطار غزيرة

وفي وقت سابق، شهدت أجزاء من المنطقة هطول أمطار غزيرة، إلى متوسطة تسببت في حدوث سيول جازان، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول الأمطار، على محافظات منطقة جازان، بعد أن قطعت السيول الجارفة بوادي عمود، الطريق الرابط بين الريث ومركز جبل الحشر شرق منطقة جازان، وفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية.

أمطار جازان تستمر حتى الساعة 11 مساءً

وكان المركز الوطني للأرصاد، أصدر عدة تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في عدة مناطق بالمملكة العربية السعودية من بينها جازان، وقال إن المنطقة تشهد أمطارًا غزيرة وأتربة مثارة، مضيفا إن الأمطار تستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم الأربعاء بالتوقيت المحلي.