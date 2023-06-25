هل ثواب الأضحية يشمل الأسرة أم فاعلها فقط؟.. أمين الفتوى يجيب عبر قناة الناس

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل ثواب الأضحية يشمل جميع الأسرة أم فاعلها فقط؟.

«فخر» يوضح ذبح الأضحية وحكمها في الشريعة

وأضاف «فخر» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة «قناة الناس»، أنَّ «الله سبحانه وتعالى شرع لنا أن نذبح أضحية، طيب لما نيجي نضحي كل واحد ييجي يضحي عن نفسه، هنا في خلاف بين العلماء، والمعمول به في الديار المصرية أن كل من ضحى يشمله ثواب الأضحية وأهله، وهذا رأي السادة المالكية».

3 شروط لإشراك غيرك في الأضحية

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «أما الرجل إذا ضحى عن نفسه وأراد أن يشرك معه مما تتوافر فيهم شروط ثلاثة، الأول أن يكونوا من ساكنين معه، وأن يكونوا من أقاربه وإن بعدت درجة القرابة، وأن يكون منفق عليهم، فهذا سيجعلهم يفوزون بالثواب معهم، والأضحية شعيرة من شعائر المسلمين للتقرب إلى الله».